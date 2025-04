LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | FP3 alle 14 30 la Ferrari vuole avvicinarsi alla McLaren

DIRETTA LIVE14.00 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il sabato del GP del Bahrain!Come seguire le qualifiche in tv e streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Sakhir le squadre lavoreranno alacremente per massimizzare la loro prestazione nel time-attack che porterà a definire la griglia di partenza della gara domenicale.La Ferrari è chiamata a trovare le soluzioni alle proprie problematiche. Per questo fine-settimana, la scuderia di Maranello ha deciso di introdurre una serie di aggiornamenti per consentire ai tecnici di estrarre più prestazione dalla vettura e consentire ai due piloti, il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc, di guidare con più facilità la SF-25. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: FP3 alle 14.30, la Ferrari vuole avvicinarsi alla McLaren Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 30 minuti esatti prenderà il via il sabato del GP del!Come seguire le qualifiche in tv e streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2Buongiorno e bentrovatidelle prove libere 3 e delle qualifiche del GP del, quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Sakhir le squadre lavoreranno alacremente per massimizzare la loro prestazione nel time-attack che porterà a definire la griglia di partenza della gara domenicale.Laè chiamata a trovare le soluzioniproprie problematiche. Per questo fine-settimana, la scuderia di Maranello ha deciso di introdurre una serie di aggiornamenti per consentire ai tecnici di estrarre più prestazione dvettura e consentire ai due piloti, il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc, di guidare con più facilità la SF-25.

Potrebbe interessarti anche:

DIRETTA Serie A - Roma-Napoli : segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e gli azzurri di Conte in tempo reale Il Napoli fa visita alla Roma nella Capitale nel posticipo domenicale valido per ...

DIRETTA Serie A - Bologna-Napoli | Segui la cronaca LIVE

Dopo le gare giocate nel weekend, si chiude con il classico ‘monday night’ la trentunesima giornata del campionato di Serie A Importantissima sfida, per obiettivi diversi, quella che conclude la ...

LIVE Hellas Verona-Inter Primavera : data - ora - diretta TV - cronaca e info

L’Inter Primavera giocherà contro l’Hellas Verona in campionato domani pomeriggio. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e live streaming. Ecco tutte le informazioni utili anche per ...

DIRETTA F1, GP Bahrain 2025: LIVE prove libere 3. F1, GP Bahrain 2025: le prove libere 2 in diretta. Formula 1, oggi le qualifiche del GP Bahrain: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole. DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]. F1 LIVE GP Bahrain, segui le prove libere 1 in diretta. Formula 1 GP Bahrain 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su sport.virgilio.it:) F1 diretta Gp Bahrain qualifiche: fp3 LIVE, Hamilton e Leclerc alla ricerca del passo - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Bahrain, quarta prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Losail. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc provano a insidiare le McLare ...

(Come riportato da autosprint.corrieredellosport.it:) F1 LIVE GP Bahrain, segui le prove libere 3 in diretta - Alle 14:30 scatta il via dell'ultima sessione prove libera della Formula 1, a seguire le qualifiche del GP del Bahrain alle 18:00 ...

() DIRETTA F1 | GP Bahrain 2025: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO] - Diretta GP Bahrain FP3 - Archiviata la prima giornata di attività, totalmente ad appannaggio della McLaren, squadre e piloti sono pronti per tornare in pista per la terza e ultima sessione di libere d ...