Laura Freddi perché Ne Vedremo delle Belle finisce prima | Ci volevano in guerra

Laura Freddi racconta senza filtri l’esperienza a Ne Vedremo delle Belle, lo show del venerdì sera condotto da Carlo Conti e chiuso in anticipo. Tra riflessioni sul ruolo delle donne in tv, aneddoti di carriera e il desiderio mai sopito di tornare alla guida di un programma, il volto storico di Non è la Rai rivendica la scelta della solidarietà femminile contro le dinamiche da reality competitivo che la produzione sembrava aspettarsi.perché per Laura Freddi Ne Vedremo delle Belle è stato interrotto prima del previstoNe Vedremo delle Belle, costruito intorno a una gara tra dieci protagoniste dello spettacolo, si concluderà stasera, con una puntata in meno del previsto. Una decisione legata agli ascolti, che ha lasciato l’amaro in bocca. Laura Freddi non si nasconde: “Sono molto dispiaciuta per la chiusura anticipata del programma, stavamo carburando ora”. Dilei.it - Laura Freddi, perché Ne Vedremo delle Belle finisce prima: “Ci volevano in guerra” Leggi su Dilei.it In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,racconta senza filtri l’esperienza a Ne, lo show del venerdì sera condotto da Carlo Conti e chiuso in anticipo. Tra riflessioni sul ruolodonne in tv, aneddoti di carriera e il desiderio mai sopito di tornare alla guida di un programma, il volto storico di Non è la Rai rivendica la scelta della solidarietà femminile contro le dinamiche da reality competitivo che la produzione sembrava aspettarsi.perNeè stato interrottodel previstoNe, costruito intorno a una gara tra dieci protagoniste dello spettacolo, si concluderà stasera, con una puntata in meno del previsto. Una decisione legata agli ascolti, che ha lasciato l’amaro in bocca.non si nasconde: “Sono molto dispiaciuta per la chiusura anticipata del programma, stavamo carburando ora”.

Laura Freddi e lo stop a «Ne vedremo delle belle»: «Ha vinto la solidarietà tra donne. Ora vorrei un programmino mio. Io e Bonolis? Se ne parla troppo: non ci siamo sposati e non è durata neanche troppo».

