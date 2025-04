Jessica Morlacchi e Mariavittoria | il siparietto social diverte i fan

Jessica Morlacchi e Mariavittoria: il siparietto social ammalia e diverte i fan che continuano a seguirle

Jessica Morlacchi è riuscita a vincere l'ultima edizione del Grande Fratello. Il reality show durato ben sei mesi ha vissuto innumerevoli alti e bassi, critiche ed abbandoni. Jessica però nonostante il pescaggio è riuscita a portare a casa la vittoria. La giovane cantante è rimasta in contatto con diversi ex inquilini tra cui l'amica Mariavittoria. Le due donne nelle ultime ore si sono riviste dove hanno condiviso diverse stories Instagram insieme animando e portando allegria via social. I fan delle due amiche continuano a supportarle e a donarle affetto in ogni avventura. Mentre Jessica ora si concentra a fare musica sognando Sanremo, Mariavittoria sta lavorando ad un progetto nell'ambito dell'estetica e nelle ultime ore ha condiviso un "Stay Tuned" che ha suscitato curiosità.

