Letizia di Spagna in lacrime | Leonor lontana per mesi

Con un abbraccio lungo e carico di emozione,diha salutato la figliaalla partenza per il viaggio che la porterà a solcare i mari del mondo. A bordo della Juan Sebastián de Elcano, l’iconica nave scuola della Marina spagnola, la principessa ereditaria intraprenderà un’esperienza unica, che sarà cruciale per la sua formazione e per il futuro della monarchia spagnola.di: l’addio di una madre commossaSabato scorso, il porto di Cadiz è stato teatro di un momento che ha emozionato l’intera nazione.di, solitamente impeccabile e composta, non ha potuto trattenere lementre abbracciava la primogenita, pronta a partire per un lungo viaggio.Indossando un raffinato tailleur blu navy firmato Hugo Boss, già visto in altre occasioni, la regina ha scelto di abbinarlo a una blusa avorio con lavalliera che aggiungeva un tocco di femminilità al look.