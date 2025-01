Ilnapolista.it - La linea di sinistra Spinazzola-Neres a tratti è devastante, l’ex romanista in grande crescita fisica

LadiinUn dominio totale e miglioramenti evidenti sul piano del gioco. Ladiconin. Anguissa sontuoso ed emozionante nella dedica del gol. Difesa con qualche incertezza ma Rahamani è un muro e Meret dà sicurezza. Il brasiliano incanta e il capitano sfoggia tiri a giro. Il Napoli è primo, allunga su Atalanta, Lazio e Juve. C’è l’Inter in scia con cui probabilmente si giocherà la sfida scudetto.Nel primo tempo il Napoli parte a razzo e dopo appena 5 minuti è il capitano Di Lorenzo con un tiro a giro segnare dopo che la palla sbatte sul palo e poi la spalla di Montipò la spinge in rete. Nemmeno un minuto e Anguissa sbaglia il raddoppio da solo in area piccola.