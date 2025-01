It.newsner.com - Jamie Lee Curtis distrutta parlando degli incendi in America

I devastantidi Los Angeles continuano a causare paura e caos. Una persona colpita personalmente èLee, 66 anni.Durante un’apparizione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon mercoledì 8 gennaio, l’attrice e produttrice si è commossadell’o che ha colpito la sua casa.Le persone hanno spesso opinioni forti su Hollywood e le sue star, ma a volte trascurano il fatto che questi attori sono solo persone, e Hollywood è la loro casa.I devastantiche hanno colpito Los Angeles hanno portato paura e dolore a migliaia di persone, tra cui l’attriceLee, 66 anni, che è stata colpita in prima persona dalla catastrofe.Lasi era appena imbarcata su un volo per New York City per la sua apparizione programmata al Tonight Show Starring Jimmy Fallon quando ha saputo che le fiamme si stavano rapidamente avvicinando alla sua casa di Pacific Palisades.