Lanazione.it - Il Pri piange il militante Franco Olmo. In prima linea nel disastro Farmoplant

Addio a, repubblicano e conosciuto in città per il periodo nero della. Lascia alla moglie Alfonsina e al figlio Andrea. Aveva 75 anni. Lo ricorda Giorgio Raffi, segretario della Sezione Mazzini di Massa del Pri: "Comunichiamo con profonda costernazione la scomparsa dell’amico repubblicanoera iscritto fin dalla sua giovinezza alla Sezione Mazzini del Pri testimoniando in ogni sua azione la sua saldezza in quei principi mazziniani e di rispetto profondo per i valori della democrazia che hanno guidato tutta la sua vita. Dedicò ogni sua energia alla famiglia e al lavoro, offrendo tempo e risorse anche ad un impegno politico che svolse sempre generosamente e senza vantaggi personali, nell’interesse unico ed esclusivo della comunità massese". Come chimico, si occupò principalmente della salvaguardia del nostro ambiente esponendosi anche personalmente per svolgere nel modo migliore il suo incarico come dipendente dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Toscana (Arpat).