Il ciclismo chiede sicurezza | La Federazione intervenga

Il tema di attualità e assolutamente prioritario in campo ciclistico, è l’organizzazione delle gare e la loro. E’ stato questo il filo conduttore su iniziativa della A.S. Aurora, società fiorentina organizzatrice della corsa ciclistica élite under 23 Firenze-Viareggio, che ha organizzato un incontro presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana. Tema del dibattito "Faresi può: idee e proposte sull’organizzazione delle gare ciclistiche". Notevole l’affluenza e tra i presenti il presidente dellaCiclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, e gli altri due candidati alla presidenza della Feder, Daniela Isetti e Silvio Martinello. Tra gli altri anche il segretario della Fci Gavino Marcello Tolu, il presidente della Mutua Alta Toscana, Carlo Filippo Spini, il consigliere della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli, l’assessore allo sport del comune di Quarrata Patrizio Mearelli.