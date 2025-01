Formiche.net - Iban virtuali, opportunità e rischi per il sistema finanziario globale. L’analisi di Razzante

La crescente adozione degli(facilitati dall’impiego dell’IA) in settori come il fintech, l’e-commerce e i servizi di pagamento innovativi, ha portato alla necessità di chiarire ie le responsabilità che derivano dal loro utilizzo, con particolare attenzione alle implicazioni normative e antiriciclaggio (Aml/Cft). Glioffrono innegabili vantaggi operativi, ma introducono anchesignificativi in termini di trasparenza dei flussi finanziari, prevenzione del riciclaggio e tutela della sicurezza delbancario.Le autorità italiane di settore, l’Uif e la Banca d’Italia, con recenti provvedimenti mirano a fornire un quadro regolatorio che garantisca l’equilibrio tra innovazione e sicurezza, con particolare attenzione alla tracciabilità delle operazioni e alla responsabilità dei soggetti obbligati.