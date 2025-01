Guardiola ancora cauto nel sostenere che i campioni siano tornati

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-13 15:08:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Pepdice che l’atmosfera intorno al Manchester City è “migliore”, ma non èconvinto che iin carica della Premier League abbiano riacquistato il loro fascino.Il City ha vinto le ultime tre partite, due in campionato e la demolizione per 8-0 di sabato contro i vicini Salford City in FA Cup, dopo essere uscito da una serie triste che li ha visti ottenere solo una vittoria su 13.Domani sera si recheranno al Brentford eritiene che lo scontro al Gtech Community Stadium fornirà un buon barometro sui progressi della squadra.Ha detto: “Abbiamo vinto tre partite. Prima era impossibile vincerne uno. “Adesso ne abbiamo vinte tre e questo ci aiuta. Ma la realtà è che nell’ultima partita abbiamo vinto contro una squadra che, per molte ragioni – la differenza tra Premier League e League Two, dovremmo vincere.