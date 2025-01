Sport.quotidiano.net - Empoli, scarseggiano le alternative. La spinta può arrivare dal mercato

Equilibrio. Questa deve essere la parola fondamentale per analizzare il momento che sta vivendo l’. La sconfitta con il Lecce è pesante perché arrivata in uno scontro diretto e soprattutto per il brutto approccio della squadra, che nel primo tempo ha commesso troppi errori concedendo ai salentini di segnare in undici minuti quanti gol avevano siglato nelle precedenti nove trasferte. Un atteggiamento che non si può permettere una squadra che si deve salvare, a cui la determinazione non deve mai mancare. Detto questo, si tratta solo del secondo passaggio a vuoto dopo quello di San Siro contro il Milan, che nell’arco di una stagione ci possono stare. L’importante è capire perché sia successo proprio in uno scontro diretto, appena una settimana dopo la bella prestazione di Venezia dove, seppur anche in quel caso subito sotto nel punteggio, gli azzurri ebbero tutto un altro approccio e riuscirono a recuperare il risultato già prima dell’intervallo.