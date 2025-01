Agi.it - È morto Oliviero Toscani, aveva 82 anni

AGI - Èall'età di 82. Il fotografo è deceduto nell'ospedale di Cecina dove era stato ricoverato dal 10 gennaio per l'aggravarsi delle sue condizioni. "Con immenso dolore - scrivono i familiari sul profilo Instagram di- diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia". Firmato "Kirsticon Rocco, Lola e Ali".era ricoverato dal 10 gennaio all'ospedale di Cecina per l'aggravarsi dell'amiloidosi, malattia attualmente senza cura di cui il fotografo era affetto. Era nato a Milano il 28 febbraio 1942.