Duro | è quasi la fine del mondo

Nessuna proiezione o attività stampa per Io sono ladel, film con protagonista il comico palermitano Angelo, anche co-sceneggiatore insieme al regista Gennaro Nunziante. Solo il passaparola social e presentazioni in sala con il pubblico pagante. Una scelta presa di comune accordo con la produzione Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Distribuito in 300 copie da giovedì, è schizzato in testa al box office: a sabato il film aveva già incassato oltre un milione di euro (1.398.951 €). In sala perlopiù adolescenti per una commedia amarissima incentrata sul capovolgimento delle dinamiche familiari. Quando, cioè, i figli diventano genitori dei loro genitori. "Quando ti ricapita l’occasione di poterti vendicare di tutto quello che ti hanno combinato quei due?", si domandarintracciato dalla sorella che lo implora, dopo anni di lontananza, di tornare a casa per due settimane così da permetterle di andare in vacanza.