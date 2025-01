Quotidiano.net - Dolci, pane e pizza non conoscono crisi

Leggi su Quotidiano.net

PASTICCERIE, PIZZERIE E PANIFICI volano. Questi alcuni dati del made in Italy, che si dà appuntamento a Sigep World 2025. Segno più nel 2024 per la pasticceria italiana. Il settore deiartigianali tiene, nonostante gli aumenti dei prezzi dovuti essenzialmente all’incremento dei costi delle materie 5 prime: in particolare, hanno inciso le quotazioni del cacao che si sono scaricate sui prodotti al cioccolato. La tendenza del 2024 per la pasticceria italiana è stata la sostenibilità, verso la quale si dice sempre più attenta la clientela. Sempre più pasticcerie si impegnano a utilizzare ingredienti del territorio e biologici. Fra i settori che non, c’è, poi la pizzeria. In Italia la, nelle sue molteplici proposte, resta sempre uno dei piatti preferiti: i consumi diaumentano di anno in anno, con un fatturato complessivo di circa 15 miliardi di euro realizzato negli oltre 101mila locali tra pizzerie e ristoranti che servono anche