Ilrestodelcarlino.it - Cbf Balducci, altro centro negli scontri diretti. Brescia ko, le arancioni consolidano il terzo posto

CBFMACERATA 3 VALSABBINA MILLENIUM: Franceschini 6, Davidovic 10, Pistolesi 16, Meli 10, Scacchetti 3, Siftar 14, Scognamillo (L), Romanin, Stroppa, Trevisan. Non entrate: Tonello, Veglia, Bikatal, Riccardi (L). All. Solforati. CBFHR MACERATA: Mazzon 16, Bonelli 2, Battista 17, Caruso 9, Decortes 22, Bulaich Simian 9,ni (L), Fiesoli 1, Allaoui 1, Morandini, Sanguigni. Non entrate: Busolini, Mennecozzi (L), Orlandi. All. Lionetti. Arbitri: Pasquali, Papapietro. Parziali: 22-25 25-20 12-25 23-25 La Cbcconcede il bis vincendo 1-3 ail secondo scontro diretto dopo quello con Messina. Le maceratesi portano a 8 i punti di vantaggio sullene, quarta forza dell’A2 di volley femminile, e nel contempo restano saldamente al, attaccate al treno della prime due della classifica del Girone A e anche in ottica Pool Promozione.