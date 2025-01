Quifinanza.it - Caos trasporti tra scioperi e guasti, Salvini pensa al taglio dei treni

Il ministro delle Infrastrutture e deiMatteostarebbe elaborando un piano per ridurre il numero delle corse deiitaliani del 15%. Si tratta di una risposta momentanea ai disagi causati da variche si sono verificati negli ultimi mesi, sia a nodi ferroviari cruciali come quelli di Roma e Milano, sia in zone più periferiche della rete ferroviaria italiana.Il numero diin circolazione è uno dei problemi principali della rete italiana. Lo sviluppo dei binari e delle infrastrutture è stato molto lento negli ultimi decenni, se si esclude l’alta velocità, mentre il numero diè molto aumentato, così come quello dei passeggeri.vuole tagliare il numero deiSecondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il ministero delle Infrastrutture e deistarebbe studiando la fattibilità di undel 15% delle corse deiitaliani.