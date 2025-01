Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Francolino in testa,. Coccinella a valanga

Nel Girone Giara Assicurazioni il Foto Express comanda 2-0, 3-2 e 4-3, ma viene fermato sul 5-5 dalla Pizzeria Zadrima, ne approfitta ilche grazie al sofferto 3-2 al Vuoiqueikiwi torna da solo in vetta, doppietta di Bianchi e rete di Schiavina. Accorciano dalla vetta, che dista ora solo 4 punti, gli Irruentes, grazie all’8-3 alla Termoidraulica Sgarzi, triplette di Vacchiano e Bernardi. Tra Osteria Strabassotti e Seven & Montebello il match rimane sullo 0-0 fino a 4’; dal termine quando Zeneli si guadagna e trasforma una punizione dal limite dell’area, è l’episodio che decide la gara. Nel Girone Edilizia Marchetti Il Bar lane fa 25 al Villaregia con 7 gol aper Boarini e Sgargetta e poker di Dell’Isola. L’altra capolista Magic Pizza soffre le pene dell’inferno, ma rimane a punteggio pieno grazie al 3-2 al Cral Petrolchimico: si porta in vantaggio con Mariani, poi subisce il pareggio di Salerno e il sorpasso di Bouiche; poi rimane in soli 5 effettivi e in più Bruggemann si fa male e l’unica soluzione è metterlo tra i pali e far uscire Squarzoni.