Ilgiorno.it - Cala il sipario sulle due “mantidi“. Chiuso l’infinito processo Bames

Il cubano con disturbi ossessivi e persecutori che ha ucciso il padrone di casa romeno a Desio perché convinto che gli avvelenasse il cibo, le ““ della Brianza, la sparatoria da Far West in centro a Seregno, il fallimento delladi Vimercate, le mazzette nelle bottiglie di vino per Natale per ottenere gli appalti pubblici di manutenzione, l’ex finanziere corrotto. Sono le vicende più eclatanti andate a sentenza nel 2024. L’ultima è quella della Corte di Assise di Monza che ha condannato a 15 anni Johnatan Fals Reyes, il trentenne cubano che nel giugno 2023 ha ucciso con 37 coltellate Iulian Avadani, il romeno 48enne che gli aveva affittato una stanza in una casa di ringhiera a Desio. L’imputato è stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto e socialmente pericoloso e dal carcere verrà trasferito in una struttura psichiatrica giudiziaria.