Autosicura acquisisce la Carrozzeria Franco Gregorace di Genova

(Adnkronos) - Milano, 13 gennaio 2025., società del Gruppo A21 Holding, ha annunciato l'acquisizione di, storico stabilimento genovese attivo dal 1966 e situato in uno dei quartieri residenziali più prestigiosi della città: Albaro. Con questa operazione, parte di un più ampio piano di espansione a livello nazionale, l'azienda scrive un nuovo capitolo del percorso di crescita e consolidamento della propria rete di centri multi-service ed estende la sua presenza nel nord-ovest.A seguito dell'acquisizione la nuova struttura prenderà il nome diAlbaro, a testimonianza del forte legame con il centro-levante, zona in cui lasi è distinta per eccellenza e fiducia da oltre mezzo secolo.“Siamo molto soddisfatti di poter integrare nella nostra rete unadi così grande valore storico e professionale,” ha dichiarato Matteo Massone, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A21 Holding.