Zls ora c’è tutto | i porti si rilanciano Gli investimenti saranno più facili

di Lisa CiardiFIRENZECon l’istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) si apre, anche per la Toscana, la possibilità di beneficiare di un’area con procedure burocratiche più snelle, incentivi e finanziamenti. Le Zls sono infatti uno strumento introdotto dal governo nel 2018 per permettere alle Regioni di creare aree funzionali, basate sulle infrastrutture portuali, dove sviluppare più facilmente un sistema logistico interconnesso. Nei giorni scorsi, con l’approvazione del decreto istitutivo del Consiglio dei ministri, si è dunque concluso, per la Toscana, un iter avviato nel 2020. Una realtà che include le quattro aree portuali della costa (Livorno, Piombino, Carrara, Portoferraio), l’interporto di Guasticce, quello di Prato e l’aeroporto di Pisa. Ora si apre la fase impegnativa di costituzione del sistema di governance: il Comitato di indirizzo, il Comitato di gestione, la struttura gestionale e operativa (affidata all’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale) e l’organizzazione dei referenti locali del territorio.