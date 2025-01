Sport.quotidiano.net - Una scialba Atalanta. Che fatica con l’Udinese. Gasp strappa il pareggio

di Fabrizio CarcanoUn punto prezioso conquistato a Udine, dopo una prestazione sottotono, permette all’di restare al secondo posto con 42 punti. Dopo la sconfitta in Arabia contro l’Inter, per la Dea sul difficile campo delè arrivato il primo 0-0 stagionale, il secondoconsecutivo in campionato dopo l’1-1 di due settimane fa contro la Lazio. Una partita sicuramente sofferta, contro un avversario che sia all’andata, nel 2-1 in rimonta di due mesi fa al Gewiss, sia ieri, avrebbe meritato più di quanto raccolto. Nerazzurri scarichi fisicamente, ma nel primo tempo anche mentalmente.erini, senza i due centravanti Retegui (assenza pesantissima, ma anche almancavano le punte titolari Davies e Lucca) e Scamacca, non ha potuto ribaltare tutto nella ripresa, con il solo Zaniolo, spento, e l’ex Samardzic, che invece al 94’ ha costruito l’occasione più nitida e pericolosa dei bergamaschi costringendo il portiere Sava a un tuffo felino.