Iltempo.it - Squadristi rossi: scontri a Roma e Milano per Ramy. Feriti 8 agenti

Un agente è stato ferito al volto da una bomba carta neglitra manifestanti e polizia scoppiati nel quartiere di San Lorenzo, a, durante un presidio per, il giovane morto amentre fuggiva da un controllo dei carabinieri. Al corteo della Capitale ha partecipato anche il fumettista Zerocalcare. Nei disordini sono rimastianche altri sette poliziotti. I manifestanti hanno rovesciato alcuni cassonetti all'altezza di piazza Immacolata e poi sono avanzati verso le forze dell'ordine lanciando fumogeni, bombe carta e oggetti contundenti. Una bomba carta ha danneggiato un mezzo della Polizia di Stato: infranto il vetro blindato. A quel punto è scattata una carica di contenimento. L'intervento per contenere i manifestanti è stato ordinato dal questore di, Roberto Massucci, per tutelare l'incolumità dei poliziotti contro i quali venivano lanciate bombe carta ad alto potenziale, fumogeni e oggetti contundenti.