Romadailynews.it - Roma: controlli strutture ricettive, sospese quattro attivita’ e due denunce

Ieri, sono statedal questore diledella Capitale. E’ quanto emerge dal bilancio deieffettuati dalla polizia, che hanno concentrato le loro attenzioni nelledi via Filippo Turati e via Palestro. In una di queste, durante il controllo amministrativo, i poliziotti hanno denunciato il titolare per non aver comunicato il nominativo di una delle persone alloggiate all’interno e per aver falsamente attestato la permanenza di un’altra alloggiata, con la conseguente sospensione per la durata di sette giorni dell’ricettiva autorizzata. Sempre in via Filippo Turati, in un’altra struttura ricettiva e’ stato rilevato che era stata aumentata la capacita’ ricettiva di alcuni posti letto rispetto a quanto effettivamente dichiarato dal titolare che, per questo, e’ stato sanzionato amministrativamente.