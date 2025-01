Ilrestodelcarlino.it - Primavera ad Empoli. E’ scontro diretto

Iniziare l’anno con una vittoria come quella conquistata col Torino può diventare la spinta per proseguire la striscia di risultati positivi che ladel Cesena sta inanellando. Certo, oggi, sul campo dell’ci sarà come sempre da lottare trattandosi anche di uno. I toscani allenati da Alessandro Birindelli sono avanti di un punto rispetto alla squadra guidata da Nicola Campedelli. Rientra dalla squalifica Arpino e questo oltre ad assicurare una scelta in più per il centrocampo potrebbe anche aprire la porta a qualche cambiamento tattico. Infatti Arpino potrebbe tornare nella posizione di mezzala sinistra con Castorri avanzato dietro agli attaccanti, in quel caso Ghinelli diventa la carta da giocare a gara in corso, oppure potrebbe partire lo stesso Arpino dalla panchina per poi aggiungere peso atletico quando gli avversari iniziano ad accusare la fatica.