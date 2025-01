Thesocialpost.it - Omicidio di Bovisio Masciago, la rabbia degli amici: “Ci sono due verità”

Una coltellata, precisa e profonda, al cuore. Un solo colpo, come in un dramma antico, ma qui il ruolo dell’assassino sembra ribaltato. Stella ha dichiarato in lacrime al giudice: «Non volevo ucciderlo, volevo solo allontanarlo perché mi stava aggredendo». Il giudice di Monza, venerdì scorso, ha accolto la richiesta del suo avvocato, Manuel Messina, concedendole i domiciliari, evitando il carcere dove era detenuta da due giorni, dopo l’ennesimo litigio finito in tragedia con Marco Magagna.Erano circa le 2:30 del 6 gennaio, nella loro mansarda di. Dopo una cena con un’amica, Stella l’aveva accompagnata a casa, tornando poi a una discussione con Marco. «Abitano di fronte, urlavano spesso. Poi tornava il silenzio, e non chiamavo nessuno, tanto litigavano e poi facevano pace», racconta un vicino, Geremias, abituato al trambusto.