Ilveggente.it - Nuovo allenatore per Berrettini: l’annuncio spiazza i tifosi

Leggi su Ilveggente.it

, scelta fatta: così è deciso.Tre passi ancora, soltanto tre, e avrebbe avuto la certezza matematica di non dover affrontare dei primi turni eccessivamente ostici. La sconfitta rimediata a Brisbane all’inizio dell’anno gli ha invece impedito, purtroppo, di accumulare i punti necessari per poter essere una delle 32 teste di serie in gara agli Australian Open.per(AnsaFoto) – Ilveggente.itE, come ampiamente prevedibile, il sorteggio del tabellone principale del primo Slam dell’anno non gli ha sorriso. Matteoincontrerà sin da subito un gran bell’osso duro, l’americano Cameron Norrie, al cospetto del quale dovrà mettere in campo tutte le sue energie e tutti i suoi colpi migliori. Dopodiché, si vedrà, sebbene resti inteso che la sua strada verso l’ipotetica ma improbabile vittoria sia lastricata di ostacoli che, almeno all’apparenza, sarà difficile aggirare.