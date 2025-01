Amica.it - “Mina Settembre”, stasera in tv al via la terza stagione: ecco come sarà

Mina Settembre, capitolo terzo. Torna in prima serata una delle fiction più amate dal pubblico italiano, con Serena Rossi nei panni dell’indomita assistente sociale “inventata” da Maurizio De Giovanni. La serie, ispirata ai suoi romanzi, proprioi libri unisce dramma, sentimento, intrighi e speranza. Dove va in onda “Mina Settembre”La nuovadi Mina Settembre debutta su Rai 1 a partire da oggi, domenica 12 gennaio 2025 alle 21:30. Con sei appuntamenti, la fictionanche disponibile in streaming su RaiPlay per chi desidera rivedere gli episodi on-demand.“Mina Settembre”: le new entry nel castIl cast dellapresenta volti familiari e nuove entrate. Accanto a Serena Rossi c’è Giuseppe Zeno nei panni di Domenico e Marisa Laurito nei panni di Zia Rosa.