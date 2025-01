Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: break in apertura per lo spagnolo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Questa volta termina lunga la risposta dell’italiano.15-0 Scappa in larghezza la risposta bloccata di.Al servizio Pedro0-1: dritto in contropiede vincente per l’iberico.15-40 Ottima risposta dello, che cambia bene il ritmo allo scambio prima con il back di rovescio ad incrociare e poi con il dritto inside-out vincente.15-30arriva bene sulla smorzata giocata dae lo passa con l’incrociato. Azzurro che è stato lento nel prendere la rete dopo aver giocato la palla corta rimanendo nella terra di nessuno.15-15 Risposta vincente dicon il rovescio incrociato15-0 Servizio al centro vincente. C’è un folto pubblico sugli spalti che fa il tifo per l’italo-argentino.Al servizio LucianoPRIMO SET9.