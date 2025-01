Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Oberhof 2025 in DIRETTA: Norvegia in testa dopo la prima frazione, Italia quarta. Lontana la Francia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAA COPPIE DIDALLE 12.2014.46 Ai 6.6 km il terzetto diè insieme con 10.7? su Zeni. L’azzurro dovrà essere preciso al poligono per provare a rimanere nelle posizioni che contano.14.46 In pista ora Tarjei Boe (), Nawrath (Germania), Ponsiluoma (Svezia), Zeni () e Perrot ().14.45 Lacambia in nona posizione a 46.2? dalla.14.44cambia incon 2? su Germania e Svezia.con 10.4? di ritardo.14.44 Attacca Laegrid che stacca il tedesco.14.43 Laegrid ha ripreso Riethmueller nel tratto in discesa. I due passano insieme all’intermedio dei 5.1 km.14.424.6 km Riethmueller è incon 2? su Laegrid, 4? su Samuelsson e 8.5? su Giacomel.14.42 Claude è uscito dal secondo poligono in dodicesima posizione a 45? dalla