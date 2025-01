Ilnapolista.it - L’Arsenal contro la violenza giovanile con armi da taglio: in campo con divise bianche (Le Parisien)

In Inghilterra, in Premier League, ci ricordano che le questioni dinon sono un fatto tutto italiano. Né tantomeno un fatto campano.ha proprio oggi vestito i colori del bianco – colore del candore, dell’innocenza – per protestarei delitti da arma da, molto frequenti nel Regno Unito soprattutto nei confronti di giovani ragazzi/e. In occasione della sfida di FA Cuplo United (anche gli ospiti non hanno indossato la loro classica maglia rossa, chissà se come condivisione di valori ndr) i Gunners hanno voluto dunque continuare la campagna NoMoreRed già portata avanti nelle quattro stagioni precedenti.in bianco per la campagna “No More Red” (Le)Di seguito quanto riporta Le:“Perchélo United i Gunners hanno indossato questa divisa speciale? I londinesi partecipano alla campagna “No More Red”, (ovvero “Mai più rosso” in italiano ndr).