La figlia di Gisèle Pelicot rompe il silenzio | le parole contro il padre dopo il processo

Alle ore 20:25 di un lunedì di novembre del 2020, la vita di Caroline Darian, fino ad allora una vita come tante, è crollata in mille pezzi. Perché quella sera, con una telefonata che non dimenticherà mai, Caroline ha scoperto che suoè “uno dei peggiori predatori sessuali degli ultimi vent’anni” e che la vittima della sua crudeltà era sua madre,. A quattro anni da quella sera, a seguito della condanna ricevuta dal, Caroline Darian racconta per la prima volta la sua versione dei fatti.La scoperta delle violenze suOspite della trasmissione radiofonica Today della BBC Radio 4, Caroline Darian ha raccontato all’intervistatrice Emma Barnett il momento in cui ha scoperto che sua madre,ha subito per decenni abusi da parte del: “Mi ha annunciato che quella mattina aveva scoperto che Dominique (mio) l’ha drogata per circa 10 anni così che diversi uomini potessero violentarla”.