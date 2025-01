Rompipallone.it - Juventus, quattro giocatori fuori rosa: le ultime da Vinovo

Caos alla, infiniscono: la decisione sui bianconeri che fa discutere, sta succedendo di tuttoIn casa, si sperava che questo weekend potesse essere l’inizio di un percorso differente rispetto allesettimane, per avviarsi lungo un ciclo di partite delicato con il giusto spirito. Invece, le cose non sono andate così. Con il Torino è arrivato un altro pareggio, ad allungare una serie già numericamente imponente, alimentando il malumore e i dubbi sul momento del club bianconero.Il lungo elenco di segni X in campionato tiene lontana in questo momento la Juve dal vertice e complica anche la rincorsa al quarto posto. Anche perché in vista come detto ci sono gare da far tremare i polsi: Atalanta, Milan e Napoli, sfide che diranno molto probabilmente sul futuro bianconero.