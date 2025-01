Ibrahimovic | Rashford è più uomo di prima

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-12 11:45:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:ha recentemente raggiunto il suo primo trofeo fuori dal campo. Il Milan ha preso il sopravvento Supercoppa Italiana battendo la Juve in semifinale e l’Inter in finale. Due partite che hanno visto Conceiçao esordire sulla panchina rossonera dopo la sostituzione di Fonseca. Oradopo il successo del tecnico portoghese, È avanti per recuperare posizioni in Serie A e questo è un altro problemal.Marcus, un rinforzo per il Milan?Dopo il successo ottenuto a Riad, il tecnico portoghese ora aspetta i primi rinforzi e gli occhi sono puntati su Manchester dove si trova Marcus. Il calciatore interessa al club italiano e Ibra ha parlato apertamente di lui: “Giocavo con lui quando ero giovane e oggi è più un“ha detto lo svedese ai microfoni di DAZN Italia.