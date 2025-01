Ilrestodelcarlino.it - I primi passi di Virginia: “Voglio tornare anche a lavorare e a guidare”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forl’, 12 gennaio 2025 –Baldassari – la mamma di Fratta Terme che lo scorso aprile venne colpita da un’infezione che l’ha portata, nel giro di poco, a vedersi amputare le gambe sotto al ginocchio, l’avambraccio sinistro e le dita della mano destra – ora, è in piedi. Grazie alla forza di volontà che non l’ha mai abbandonata in oltre sei mesi di ospedale, tra rianimazione e riabilitazione, e al sostegno di un’intera comunità che si è stretta attorno a lei e alla sua famiglia sin da subito, proprio poco prima di Natale,ha potuto alzarsi da quella carrozzina che l’ha accompagnata fuori dall’ospedale di Forlì. “Sono stata a Budrio dove per 10 giorni mi hanno insegnato a usare le protesi alle gambe, quelle che sto usando ora – spiega la stessa–, sono quelle base, per vedere come va e cosa poter sistemare, nel frattempo mi stanno costruendo quella dell’avambraccio”.