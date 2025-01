Ilgiorno.it - Campione della boxe e in Economia: "Il pugilato insegna umiltà e rispetto. Con lo studio mi concentro sul ring"

"Sport enon possono mancare nelle mie giornate: senza l’uno o l’altro mi sentirei vuoto". Fares Al Assi, 22enne milanese, èitaliano di: a dicembre ha conquistato il titolo nella categoria 51 kg ai Campionati assoluti maschili Elite, organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana, e alle spalle ha due ori ai Campionati under 22. Parallelamente si sta laureando in Scienze statistiche ed economiche all’università di Milano-Bicocca: è al terzo anno. Com’è nata la passione per il? "Il mio primo sogno, da piccolo, era diventare calciatore. Ho giocato per dieci anni sulla fascia sinistra, anche per squadre di un certo livello come la Lombardia Uno, società affiliata al Milan. Crescendo però è venuta un po’ meno la “fiamma“ e ho cominciato a guardarmi intorno.