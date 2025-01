Lanazione.it - Borgo dei Borghi. Peccioli record. E’ il posto ideale

di Paola Zerboni(Pisa)Mezzo milione di visualizzazioni su Google Maps, il Palazzo senza Tempo e quella terrazza sospesa a 20 metri d’altezza - Zabriskie Point nostrano con vista su una campagna da cartolina - che fanno tuttora diuno dei luoghi toscani più popolari e ricercati sul servizio internet geografico e di mappe sviluppato da Google. Quattromila e 800 anime, sette frazioni, antico insediamento di epoca etrusca, fino ad una decina d’anni fa era rammentato sulle cronache soprattutto per i suoi "rifiuti d’oro", con l’impianto di smaltimento gestito dalla public company Belvedere spa. Negli anni è diventata un modello di economia partecipata dando vita al Sistema-, capace di trasformare quella che era stata un’emergenza ambientale in opportunità - ben sfruttata - per creare sul territorio ricchezza, lavoro, cultura.