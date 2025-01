Oasport.it - Australian Open 2025, debutto ok per Alexander Zverev: Pouille ko con un 6-4 periodico

Leggi su Oasport.it

positivo perall’. Il numero 2 del seeding, testa di serie più alta impegnata quest’oggi, si impone con un triplo 6-4 su Lucasalla Rod Laver Arena in poco meno di due ore e mezza, con una prestazione solida in cui il transalpino è stato sempre a rincorrere, riuscendo a impensierire il più quotato avversario solo nella terza frazione.sembra padrone del campo sin dai primi momenti della partita. Con il servizio appare essere in giornata ‘sì’, inanellando anche qualche ace, mentre è ficcante in risposta. Sese la cava nel terzo gioco, con due palle break salvate, non può far nulla due tornate dopo, soccombendo alla velocità di palla del numero 2 al mondo. Che nel momento di chiudere il set inizia a tremare un po’ con la prima, ma dal 30 pari rimane freddo in manovra cavandosela.