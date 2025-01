Zonawrestling.net - WWE: Continua la redenzione per i MCMG vittoriosi sugli A-Town Down Under a SmackDown

Importante vittoria per i Motor City Machine Guns in quel di Smack.Dopo aver perso le cinture di coppia per mano di Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, i due ex campioni TNA e ROH hanno avviato un loro personale percorso divolto a riconquistare le cinture.Nell’ultima puntata dello show blu hanno messo un ulteriore punta esclamativo sulla loro grandezza nella categoria sconfiggendo il team composto da Austin Theory e Grayson Waller, gli A-. W for the!! #Smack@SuperChrisSabin @AlexShelley313 pic.twitter.com/eQMcfjpkAN— ?????? (@WrestlingCovers) January 11, 2025