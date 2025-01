Universalmovies.it - Universal Pictures | Nuove date per Minions 3 e Shrek 5

ha annunciato di aver modificato il proprio listino uscite: tra i film con una nuova data5 e3.Questa mattina il the Hollywood Reporter ha riferito che lo studios sta modificando il proprio listino uscite relativo alla sezione dei film animati. In particolare, il tanto atteso5 è stato spostato dalla precedente data del 1° luglio 2026 al 23 dicembre 2026, in piena ressa natalizia. Il nuovo film Dreamworks Animation, come si evince dalle ultime notizie, sarà diretto da Walt Dohrn e Conrad Vernon con Brad Ableson come co-regista. Gina Shay e Chris Meledandri produrranno il film che vede il ritorno delle star vocali Mike Myers (), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona).Riguardo3, invece, lo studios ha scelto di spostare l’uscita dal 30 giugno 2027 al 1° luglio 2026 (data precedentemente assegnata a5); la scelta di anticipare di un anno l’uscita del terzo film dedicato ai simpaticissimiviene dal successo rinnovato del franchise Illumination Entertainment offerto nel 2024 da Cattivissimo Me 4.