Tutto annullato Grande Fratello rivolta e caos fuori per Helena | sta succedendo di tutto

Non si può mai stare tranquilli ale infatti, in vista della prossima puntata di lunedì,è di nuovo il. Ricordiamo che nella scorsa, quella andata in onda eccezionalmente mercoledì 8 gennaio, Jessica Morlacchi ha lasciato il gioco spontaneamente dopo essere finita in nomination d’ufficio insieme aPrestes e Ilaria Galassi.La scorsa settimana, difatti, le tre si sono rese protagonisti di comportamenti troppo sopra le righe, per usare un eufemismo. Jessica non ha accettato la punizione decisa dalla produzione e si è ritirata,e Ilaria invece sono a rischio eliminazione insieme ai nominati della serata. Questa volta il pubblico è chiamato a scegliere chi far uscire dalla casa e non il preferito.Leggi anche: “Ora tra me e te mi piace.”., tra lui e Amanda sta andando cosìGF, fan in: cosa staA finire al televoto eliminatorio sono stati Luca Calvani, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e, come detto, le due concorrenti che insieme a Jessica si sono beccate il provvedimento disciplinare: Ilaria Galassi edPrestes.