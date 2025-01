Tim, s’interrompe il rapporto con Eutelsat

Leggi su Ildenaro.it

A partire dal 19 gennaio 2025 Tim non potrà più garantire alla propria clientela la fornitura dei servizi di comunicazione basati sulla tecnologia satellitare di“in quanto quest’ultima ha unilateralmente deciso di non rendere più disponibile la relativa connettività tramite satellite a partire dalla data indicata”, fa sapere la stessa Tim. “Nonostante i tentativi di TIM di evitare la cessazione improvvisa del servizio e l’invito di Agcom a posticipare la chiusura ad aprile 2025 per ridurre l’impatto sulla clientela coinvolta, la societàha, allo stato, deciso di procedere comunque alla chiusura nella data da loro arbitrariamente stabilita – prosegue il gruppo -. Tim ha già provveduto a informare la clientela coinvolta rendendosi disponibile a cercare soluzioni alternative, previa verifica della tecnologia di rete disponibile.