Ilfattoquotidiano.it - Si chiude dentro la sua panetteria con la nuova compagna di 25 anni più giovane: la ex moglie chiama i carabinieri, lui la colpisce un con un paletto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si era chiuso nelladi sua proprietà insieme alla suadi circa 25più. Così, insospettita, lahato i. Ma l’uomo avrebbe reagito male alla ‘provocazione’ e il litigio sarebbe sfociato in un’aggressione, sembra, con undivelto.La storia del triangolo amoroso arriva da Marcon, in provincia di Vicenza, dove ex marito edi circa 60sono proprietari di unache gestiscono insieme pur essendo separati. Ma larelazione del marito con una donna di 35non sarebbe mai andata giù alla. Che avrebbe deciso di rivolgersi direttamente ai. L’8 gennaio l’uomo si sarebbe “barricato” all’interno dell’esercizio insieme alla suafiamma, lasciando all’esterno lache ha subito telefonato ai militari.