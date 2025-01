Ilfattoquotidiano.it - Pensioni, Bagnai (Lega): “Incidente di comunicazione dell’Inps, venga in audizione”. Ma l’aumento dell’età di uscita è dietro l’angolo

Il pasticciaccio dell‘aumentopensionabile dal 2027 incorporato nel simulatoreprima dell’emanazione della norma che dovrà definirlo non è ancora stato archiviato. Il caso ha mandato su tutte le furie lae causato malumore nel governo, costringendo l’istituto ad avviare venerdì mattina una “manutenzione” che per diverse ore ha sospeso la consultazione della sezione sul sito che permette di calcolare la data didal lavoro. Alberto, presidente della Commissione di controllo sull’attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha annunciato che al prossimo ufficio di presidenza chiederà ai rappresentanti dei gruppi di “valutare l’opportunità di audire l’Inps in merito alla singolare vicenda del software di simulazione che forniva risultati non conformi alle normative in vigore” perché occorre “evitare incidenti dinel fornire ai cittadini elementi essenziali per guardare con serenità al futuro”.