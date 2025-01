Secoloditalia.it - Neuralink per ridare anche la vista ai ciechi. A che punto è il progetto di Musk che riscrive la medicina

Il nuovoambizioso dell’imprenditore sudafricano Elonpunta a restituire laai non vedenti e la possibilità di camminare ai disabili affetti da tetraplegia. L’obiettivo del tycoon sarebbe quello di utilizzare dei chip innovativi prodotti dalla start-up, fondata da lui a San Francisco quasi 10 anni fa: l’attenzione del fondatore di Tesla e Space X si è spostata da tempo verso la ricerca biomedica e il suo obiettivo sarebbe quello di connettere il cervello umano ai “computer” grazie all’utilizzo di chip-ultraperformativi.Il nuovo dispositivo ‘Blindsight‘ a cui sta lavorando la, potrebbe garantire ai soggetti colpiti dalla cecità e a chi ha perso il nervo ottico di riacquisire una parte della loro. Per portare a termine questa nuova performance,ha pensato di affidare una parte del lavoro a “dottor Grok”, un’intelligenza artificiale introdotta in collaborazione con X.