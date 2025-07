Satnam Singh i familiari arrivano in Italia accolti dalla Cgil

Sono arrivati in Italia i familiari di Satnam Simgh, il cittadino indiano vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto a giugno dello scorso anno nell'azienda di Latina di proprietà della famiglia Lovato. A renderlo noto è la Cgil di Roma e Lazio. "Sono in Italia per una visita voluta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it