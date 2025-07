Un gruppo di ricercatori sta creando meduse cyborg per esplorare i luoghi sconosciuti degli oceani

Cosa accadrebbe se le meduse esplorassero gli oceani per noi? Al Caltech hanno creato veri cyborg oceanici: meduse dotate di componenti elettroniche per nuotare più velocemente e trasportare sensori, utili a raccogliere dati sul cambiamento climatico e la qualità del mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

meduse - cyborg - oceani

