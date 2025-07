UniCredit Ue a Italia | Golden Power potrebbe violare regole

Bruxelles, 14 lug. (askanews) – La Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera con una valutazione preliminare in merito alle condizioni imposte dalle autoritĂ nazionali all’acquisizione di Banco Bpm da parte di UniCredit, e in particolare al decreto che prevede l’uso del “Golden Power” per motivi di “sicurezza pubblica”, avvertendo che potrebbero costituire una violazione dell’articolo 21 del Regolamento Ue sulle concentrazioni (“Eumr”) e di altre disposizioni del diritto comunitario. Le condizioni a cui si riferisce la valutazione critica della Commissione sono quelle previste dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2025, che impone determinati obblighi all’entitĂ risultante dalla fusione derivanti dall’acquisizione di Banco Bpm da parte di UniCredit, sulla base della normativa nazionale che autorizza le autoritĂ (attraverso l’uso del cosiddetto “Golden Power”) a passare al vaglio gli investimenti in societĂ attive in determinati settori di importanza strategica, tra cui il settore bancario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it