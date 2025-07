La rivelazione choc di Roberto Ciufoli | Da pochi mesi ho scoperto un tumore al rene

Roberto Ciufoli ha rivelato di aver affrontato negli ultimi mesi un periodo delicato, lasciato già alle spalle nel quale il comico ha dovuto subire un intervento chirurgico, per via di un tumore diagnosticato al rene. Il volto del programma Facci Ridere, ha parlato sulla pagine di Benessere Magazine del recente problema di salute, scoperto nel mese di marzo, quando all’artista veniva diagnosticato un calcolo renale: “ Avevo dei sintomi, ma avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. A un certo punto, però, ho capito che dovevo sottopormi a controlli approfonditi, che non potevo più rimandare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

