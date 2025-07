Laura Pausini e Robbie Williams a New York | spettacolo e abbracci sul palco Il look scelto

Ravenna, 14 luglio 2025 - Due artisti internazionali sullo spesso palco: Laura Pausini e Robbie Williams hanno presentato per la prima volta live 'Desire ', in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura della Fifa Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York. La performance è stata il fulcro dell’opening, curato da Balich Wonder Studio, che ha preceduto il match finale Chelsea-Paris Saint-Germain. Le foto su Instagram e l’outfit scelto. Gli scatti bellissimi sul profilo Instagram della cantante nata a Faenza e cresciuta a Solarolo. Lui con un completo bianco (pantalone largo sotto) con dettagli dorati, lei nero (leggins, maglia ampia con un cinturone e stivaletti con plateau), a completare il look della star ravennate un paio di cerchi d'oro, un vistoso bracciale da un lato e numerosi accessori piĂą piccoli dall’altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini e Robbie Williams a New York: spettacolo e abbracci sul palco. Il look scelto

