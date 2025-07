Zelensky propone il ministro dell' Economia come premier

Il presidente Volodymyr Zelensky ha proposto all'attuale ministro dell'Economia Yulia Svyrydenko di guidare il governo ucraino per "rinnovare" l'esecutivo. Lo scrive il presidente su Telegram. "Stiamo avviando - ha affermato il leader ucraino - la trasformazione del potere esecutivo in Ucraina. Ho proposto a Yulia Svyrydenko di guidare il governo ucraino e di aggiornarne significativamente il lavoro. Attendo di presentare il programma d'azione del nuovo governo nel prossimo futuro". Nei giorni scorsi Zelensky aveva annunciato il rimpasto di governo e sembra che il ministro della Difesa Umerov diventerĂ il prossimo ambasciatore ucraino negli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky propone il ministro dell'Economia come premier

